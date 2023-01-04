Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı! Hepsi tek bir şey söyledi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, bugüne kadar toplam 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A., tasarlayarak öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEMEDEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Tetikçi olduğu belirtilen Eray Ö.'yü yakalama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Vedat B. ve Hakan S.'nin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı.

"TETİKÇİ BANA, 'KÜÇÜK BİR HESABIM VAR, BEKLE' DEDİ"

Olay sırasında tetikçinin bulunduğu motosikleti kullanan Vedat B., "Eray Ö. bana, 'Husumetlim var Ankara'ya gidelim.' dedi. Olay günü de, 'Küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle.' dedi. Onu bırakıp bekledim. Daha sonra silah sesleri duydum. Eray'ı alarak uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

"CİNAYETLE İLGİM YOK"

Tetikçileri olaydan önce evinde ağırladığı öğrenilen Hakan Saraç'ın ise, "Beni İstanbul'dan bir arkadaşım aradı. İki arkadaş Ankara'ya gelecek, kalacak yerleri yok ilgilenir misin dedi. Ben de o yüzden evime kabul ettim. Cinayetle ilgim yok." dediği belirtildi.

OLAYDAN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Öte yandan şüphelilerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Şüphelilerin cinayetten bir gün önce Sinan Ateş'i takip ettikleri, bürosunun bulunduğu Çukurambar'da keşif yaptıkları öne sürüldü.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.