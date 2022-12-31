Ankara Valiliği'nden sokak ortasında öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında açıklama - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden sokak ortasında öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında açıklama

31.12.2022 09:27

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesinin ardından Ankara Valiliği'nden bir açıklama geldi. Açıklamada, "Ateş'in öldürülmesi olayının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir." denildi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş dün Çukurambar'da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Başından vurularak öldürülen Ateş'in vefatı sonrasında çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Ankara Valiliğinden de suikasta ilişkin bir açıklama geldi.

"FAİLLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR"

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çankaya ilçemizde meydana gelen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ankara Valiliği'nden, başından vurularak öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili açıklama

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sinan Ateş'in vurulmasının hemen ardından yaşananlar da kameraya yansıdı. Olay yerine gelen ekiplerin, kalbi duran Ateş'i yeniden hayata döndürmek için büyük çaba sarf ettikleri görüldü. Saldırıda omzundan yaralanan Selman Bozkurt'un acı içerisinde sorduğu soru da kameralara yansıdı. Bozkurt'un kanlar içerisinde sağlık çalışanlarına "Yaşıyor mu?" diye sorduğu duyuldu. Sinan Ateş'in cenazesinin bugün memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi

Ankara Valiliği'nden, başından vurularak öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili açıklama

SON PAYLAŞIMINDA FIRAT ÇAKIROĞLU'NU ANMIŞ

Ateş'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da dikkat çekti. Sinan Ateş'in İzmir'de karşıt gruptaki öğrencilerle çıkan kavgada öldürülen ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun doğum gününü kutladığı görüldü. Ateş, "Şafağın hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp "Geldikleri gibi giderler" diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin" dedi.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.

YORUMLAR (2)
  • Uğur İmre: Eski ülkü ocakları genel başkanı , ülküsünden taviz vermeyen, yiğit kardeşimizin katline karar veren ve kalleşce kardeş kanı akıtılmasına vesile olanları allah foseptik çukurunda boğsun. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İYİ Partili isimlerle çektirdiği fotoğraf tartışma yaratmıştı! Sinan Ateş başından vurularak öldürüldü İYİ Partili isimlerle çektirdiği fotoğraf tartışma yaratmıştı! Sinan Ateş başından vurularak öldürüldü Ankara Valiliğinden, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması Ankara Valiliğinden, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

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Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden sokak ortasında öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Valiliği'nden sokak ortasında öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında açıklama - Son Dakika
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