Eski uluslararası voleybol hakemi Şani Güllü vefat etti
11 dakika önce
Eski uluslararası voleybol hakemlerinden Şani Güllü'nün vefat ettiği bildirildi.
Eski uluslararası voleybol hakemlerinden Şani Güllü'nün vefat ettiği bildirildi. Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:11 Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eski uluslararası voleybol hakemlerimizden Şani Güllü'nün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Şani Güllü'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenleri ve voleybol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Güllü'nün cenazesi yarın Bursa'da toprağa verilecek.
CHP'li Çerçioğlu'ndan AK Partili vekillere Volkswagen çağrısı: Mücadele etmeliyiz Galatasaray transferde artıya geçemezse, Luyindama Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak Galatasaray 8 sezon sonra bir ilki yaşadı Cengiz Ünder'in değeri 35 milyon euro