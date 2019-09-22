Son Dakika Haberleri: Eski Urla Belediye Başkanı Uyar'ın acı günü
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Eski Urla Belediye Başkanı Uyar'ın acı günü

19 dakika önce

Urla'nın önceki dönem ve ilk kadın belediye başkanı Sibel Uyar'ın babası Ali Uysal, tedavi gördüğü Yeşilyurt İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Eski Urla Belediye Başkanı Uyar'ın acı günü, System.String[]

Urla'nın önceki dönem ve ilk kadın belediye başkanı Sibel Uyar'ın babası Ali Uysal, tedavi gördüğü Yeşilyurt İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Uysal'ın cenazesi bugün, Çeşmealtı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Denizli Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan büyük üzüntü yaşayan Sibel Uyar, sosyal medya adresinden, "Bugün benim babam öldü. Ben bugün büyüdüm. Yaşadığım bu acıyı nasıl tarif ederim, hiç bilmiyorum. Kalbimin ağırlığından mı bahsetsem, tüm hücrelerime nüfus eden ateşi nasıl söndürsem? Benim tüm renklerim soldu babam. Sen gidince gökyüzüne bıraktığım kuşlarım teker teker kayboldu. Acı nedir, ben şimdi bildim. Acıya göğüs germeyi ben şimdi öğrendim. Atam, babam, canım iyi ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Yüreğimde, aklımda sonsuzsun. Bana kattıkların için minnettarım. Huzur içinde uyu. Bir gün mutlaka kavuşacağız. Er ya da geç." şeklinde mesaj paylaştı.

Sibel Uyar, Urla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:02 Kaynak: AA
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