Eski Üsküp Çarşı esnafı AA'nın

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan eski Osmanlı çarşısının esnafı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yüzyıllardır barış içinde Türk, Arnavut, Makedon, Boşnak, Roman olmak üzere birçok milletten kişinin ekmek parasını kazandığı Osmanlı döneminden kalma eski Üsküp Çarşısı'nın esnafı, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercih yaptı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan çarşı esnafı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Çarşının merkez olarak nitelendirilebileceği bir noktasında hediyelik eşya satan İrfan Murat, "haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" fotoğrafını seçti.

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi" fotoğrafını tercih eden Murat, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını oyladı.

Çanakkale'de Balkanlar'dan çok şehit verildiğini kaydeden Murat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer ki dedelerimiz Çanakkale'de şehit düşmeseydi bugün belki de Türkiye olmazdı. Bizim için Çanakkale çok önemlidir. O Çanakkale'de Balkanlar'dan çok şehit düşmüştür, ailemizden de bir şehidimiz var orada. Dedelerimiz nasıl Çanakkale'de şehit düşmüşse biz de Türkiye için şehit düşmeye hazırız."

Türk bayrağını Müslümanların bayrağı olarak nitelendiren Murat, "O bayrak için sadece Türkler kan vermedi, o bayrak için çok Müslüman kan verdi." dedi.

Kuyumculukla uğraşan Arnavut asıllı Necmedin Buşi de "haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.

"Yaşam" kategorisindeki fotoğrafı ailelerin ve çocukların verdiği fedakarlığı anlattığı için seçtiğini dile getiren Buşi, "Eğitim paha biçilemez." diye konuştu.

"Haber" kategorisindeki fotoğrafın sufilerin gerçekleştirdikleri sema ritüeliyle dünyadan arındıklarını anlattığını belirten Buşi, ruhun her kurtuluşunun kendisinin hoşuna gittiğini söyledi.

"Spor" kategorisinde seçtiği fotoğraf hakkında konuşan Buşi, "Çok duygusal bir andı. Bir yandan şehitler var, diğer yandan ise Türkiye'nin EURO 2020'ye katılma zaferi hem acı hem de mutluluğu barındırıyordu. Bu da benim için çok duygusal bir andı." ifadelerini kullandı.

Makedon asıllı şapkacı Zlate Traykovski ise "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Traykovski, "Spor" kategorisindeki fotoğrafı Suriye'de hayatını kaybeden askerlerden dolayı seçtiğini belirterek, milli futbolcuların asker selamını "büyük selam" olarak nitelendirdi.

Her yıl düzenlenen Sarıkamış etkinlikleriyle ilgili fotoğrafı değerlendiren Traykovski, "Çarşıda yüzde 50, belki de daha fazla Türk esnaf var. Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a 3-4 göç vardı. Vefat eden babam onlarla çok iyi yaşıyormuş, onlar için bana anlatıyordu. Bu da bana bazı zamanları hatırlatıyor, bugüne bugün biz Makedonlar Türklerle de çok yaşıyoruz, aynı şekilde tam tersi de geçerli." diye konuştu.