Son Dakika Haberleri: Eski Üsteğmene Fetö'den Tutuklama

Eski Üsteğmene Fetö'den Tutuklama

2 saat önce

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve üsteğmenlikten ihraç edilen N.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski Üsteğmene Fetö'den Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve üsteğmenlikten ihraç edilen N.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt üyelerince ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı belirlenen N.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. Üsteğmenlikten ihraç edilen N.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:55 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel
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