Eski Üsteğmene Fetö'den Tutuklama
2 saat önce
GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve üsteğmenlikten ihraç edilen N.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve üsteğmenlikten ihraç edilen N.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt üyelerince ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı belirlenen N.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. Üsteğmenlikten ihraç edilen N.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:55 Kaynak: DHA
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