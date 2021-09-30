Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (3) - Son Dakika

'ARALARINDA PROBLEM VAR MI BİLMİYORUM'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski uzman çavuş Turgay Mert'in boğarak öldürdüğünü söylediği kızı Aleyna, oğlu Ahmet Ali Mert ve eşi Aynur Mert'in Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsileri tamamlandı. Cenazeleri, Aynur Mert'in babası Osman Karahasan ve akrabaları teslim aldı. Cenazeler, toprağa verilmek üzere memleketleri Osmaniye'ye götürüldü.

Sorgusunda suçunu itiraf eden cinayet şüphelisi Turgay Mert'e tepki gösteren Osman Karahasan, "Aralarında bir problem olup olmadığını bilmiyorum. Uzman çavuşluktan atmışlar. Çocukları boğmuş" dedi.