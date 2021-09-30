Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (4) - Son Dakika

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski uzman çavuş Turgay Mert'in boğarak öldürdüğünü söylediği kızı Aleyna, oğlu Ahmet Ali Mert ve eşi Aynur Mert'in cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından memleketleri Osmaniye'ye getirildi. Cenazeler, ilk olarak Rahime Hatun Mahallesi'ndeki Aynur Mert'in babaevine götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından Asri Mezarlık Camii'ne getirilen cenazeler, kılınan cenaze namazı sonrası belediye mezarlığında toprağa verildi.