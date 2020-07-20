Eski vagon fabrikası, afet ve insani barınma sistemleri fabrikasına dönüştürülüyor - Son Dakika

Eski vagon fabrikası, afet ve insani barınma sistemleri fabrikasına dönüştürülüyor

MALATYA'da, atıl durumdaki eski vagon fabrikasının yerine Türk Kızılayı tarafından Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası kurulacak.

MALATYA'da, atıl durumdaki eski vagon fabrikasının yerine Türk Kızılayı tarafından Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası kurulacak. 100 milyon liralık yatırımla kurulacak ve bin 500 kişinin istihdam edileceği fabrikada barınma sistemleri üretilecek. Yıl sonunda bitirilmesi amaçlanan fabrikada kendi ihtiyaçlarını karşılayacak olan Kızılay, ihtiyaç fazlasını ise ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sunacak.

Malatya'da yıllardır atıl halde bulunan fabrika ve arazisi, Barınma Sistemleri Fabrikası'na dönüştürülmek üzere geçen yıl Türk Kızılayı'na devredildi. 3 ay önce Kızılay tarafından fabrikanın temeli atıldı. Yıl sonunda tamamlanması planlanan ve bin 500 kişinin istihdamı hedeflenen fabrika ile Kızılay, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak. Kızılay, bunun yanı sıra ihtiyaç fazlası üretimini de ihraç yoluyla satarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

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'TÜRKİYE EKONOMİSİNE KAZANDIRILMIŞ OLACAK'

Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın, atıl durumdaki fabrika ve arazinin 2019 yılında Kızılay'a verildiğini ifade etti. Yalçın, alanda başlayan çalışmaların yıl sonunda bitirilmesinin ve 2021 yılının başında faaliyete geçirilmesinin hedeflediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türk Kızılayı olarak bu alanı Türkiye ekonomisine kazandırmak adına hızlı bir şekilde faaliyete geçtik. Alanda temeller atılarak inşaat çalışmaları başladı. Buradaki amacımız 2020 yılı sonunda inşaatı tamamen bitirmek, 2021'in ocak ayında da faaliyetimize başlayarak açılışı yapıp, sistematik olarak ürünlerimizi üretip, ekonomiye bunları kazandırabilmek olacak. Burada 37 bin 500 metrekarelik kapalı alan inşa ediyoruz. Burada afet ve insani barınma sistemleri adı altında yarı çelik, beton, tekstil ürünleri de kullanarak çok farklı yapılar üreteceğiz. Konteynerler, küçük okullar, anaokulları, mescit gibi farklı alanlarda kuracağımız yarı çelik ürünlerimiz olacak. Hatta burada; ahırları, ağılları, kümesleri ile birlikte köy evleri kuracağımız yapılar inşa edeceğiz. Bunun dışında insanların barınabileceği konut sistemleri de üretip inşallah bunu hem Türk ekonomisine kazandıracağız hem de buradan dünyaya ihraç ederek Türkiye'ye de bu anlamda ekonomik girdi sağlayacağız."

Fabrikada bin 500 kişinin istihdamını da sağlamayı hedeflediklerini anlatan Yalçın, "Ekim-Kasım ayı gibi inşaatı tamamen bitirmeye yönelik planlamamız devam ediyor. Zaten makinelerin de siparişlerini verdik, büyük bir ihtimal de onlar da ağustos ayı gibi teslim edilecek hale gelecekler. 2021 yılında bu alan Türk Kızılayı tarafından hem Malatya ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine kazandırılmış olacak" dedi.


Türk Kızılayı, Kızılay, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski vagon fabrikası, afet ve insani barınma sistemleri fabrikasına dönüştürülüyor - Son Dakika
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