Eski vali Çiftçi'yi darpla suçlayan Meltem Özkalfa Adalet yerini buldu - Son Dakika

Eski vali Çiftçi'yi darpla suçlayan Meltem Özkalfa: Adalet yerini buldu

BURSA'nın Mudanya ilçesinde kaymamak olarak görev yaparken bir dönem birlikte olduğu sevgilisi Meltem Özkalfa'yı, 4 kişi ile birlikte zorla ormanlık alana götürerek darbettirdiği öne sürülen Kırklareli eski Valisi Orhan Çiftçi hakkında 18 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Yaşanan gelişmenin ardından Meltem Özkalfa, 'Olayı acısıyla yaşayan ben olduğum için yılmadım. Mücadeleme sonuna kadar devam ettim. Adalet yerini buldu' dedi.

Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Orhan Çiftçi (54), ilçe belediyesinde görevli Meltem Özkalfa (50) ile bir dönem yakınlık yaşadı. Daha sonra sona eren ilişkinin ardından Çiftçi, İstanbul Bağcılar 'a kaymakam olarak atanırken, Özkalfa ile görüşmek istemediğini kendisine iletti. Bunun üzerine ikili arasında tartışmalar yaşandı. Orhan Çiftçi, biri kadın 4 kişi ile birlikte 8 Mayıs 2017 tarihinde Bursa 'ya giderek daha önceden kararlaştırdıkları yerde Özkalfa ile buluştu. Taraflar arasında burada gerginlik yaşandı. Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi, Özkalfa'yı zorla Balat Ormanı'na götürdü. Burada ağır hakaretlere maruz kalıp, dövülen Özkalfa, iddiaya göre Çiftçi'nin ayaklarının altını öpmesi sonrası serbest bırakıldı.

'Özkalfa'nın şikayetinin ardından İçişleri Bakanlığı , Orhan Çiftçi hakkında soruşturma başlattı. Olay ortaya çıktığında Kırklareli'de vali olarak görev yapan Çiftçi, daha sonra merkeze alındı.

ÇİFTÇİ HAKKINDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Erdal A., 14 Şubat 2018'de tutuklandı. Erdal A., 4 ay sonra serbest kaldı. Çiftçi'nin soruşturmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, diğer 4 kişinin soruşturması ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde suçlamaları reddeden Çiftçi hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçuna iştirak' ve 'Hakaret' suçlarından 5 yıldan 18 yıla kadar hapis istemi ile İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Orhan Çiftçi ile birlikte Özkalfa'yı ormanlık alana götürmekle suçlanan Erdal A., Funda S., Davut A. ve Osman K. hakkında ise 2'şer yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Sanıkların davası ise Bursa Asliye Ceza Mahkemesi 'nde görülecek.

MELTEM ÖZKALFA: ADALET YERİNİ BULDU

Yaşanan gelişmenin ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Meltem Özkalfa, "8 Mayıs 2017 günü Bademli kavşağında kendisi (Orhan Çiftçi) ve 4 kişi ile birlikte Balat Ormanı'na götürüldüm. 2 saat arabada kilitli kaldım. Telefonumdaki bütün mesajlar silindi, darbedildim. Olaydan sonra hiç yılmadım. Ertesi gün darp raporu alıp savcılığa gittim ve daha sonra savcılık bu olayı beklemeye aldı diye düşünüyorum. Ben şikayetçi oldum, şikayetçi olduktan sonra 2017'den beri dava açılmamıştı, Fakat 21 Şubat Cuma günü 4 kişinin davası Bursa 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılacak, bunlardan bir kişi (arabamı kullanan kişi) de 4 ay cezaevinde yattı. Daha sonrasında çıktı. Fakat Orhan Çiftçi'nin dosyası İstanbul'da olduğu için geçen 10 Şubat tarihinde 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış. Savcı beyin iddianamesiyle birlikte 18 yıl hapsi isteniyor. Adalet yerini buldu diye düşünüyorum? dedi.

'İNSANLIĞA SIĞACAK BİR ŞEY DEĞİL'

Kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren ve yılmadan mücadele ettiğini dile getiren Özkalfa, 'O kadar insanlar benim hakkımda yorum yaptılar ki; olayı acısıyla kesinlikle yaşayan ben olduğum için hiç yılmadım. Mücadeleme sonuna kadar devam ettim. Hiçbir kimseyi de umursamadım ve sonunda da kazandığımı düşünüyorum. Türk yargısına teşekkür ediyorum, adalet yerini buldu. Bir kadını darbetmek, dövmek, 4 kişi ile birlikte ormana kaldırmak bırakın valiyi, hiçbir insanlığa sığacak bir şey değil. Ben hala bunun acısı ve korkularıyla yaşıyorum' ifadelerini kullandı.