Eski vali hüseyin avni  mutlu,  iki taşeron işçinin ölümü davasında beraat etti

İKİTELLİ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2010 yılında iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölmesi olayında, vali olması nedeniyle İkitelli OSB Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Başkan sıfatı bulunduğu için kazada sorumluluğu olduğu iddia edilen Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanık beraat etti. Vefat eden bir sanık hakkındaki dava da düştü.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında tutuksuz sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hasan Tahsin Karagöz ve Nihat Tunalı hakkında Ceza Muhakemesi Kanunun'da yer alan "yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması" gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verilmesini istedi. Savcı, vefat eden Tahir Oruç hakkında ise düşme kararı verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mutlu, Karagöz ve Tunalı'nın beraatine karar verirken, hayatını kaybeden sanık Oruç hakkında ise düşme kararı verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 22 Ağustos 2010'da trafo bakım, taşeron firmada temizlik ve onarım işinde çalıştırılan Erkan Karataş ve Satılmış Çolakoğlu'nu elektrik akımına kapılarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Kaza ile ilgili Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulunan İkitelli OSB'deki elektrik mühendisleri ve taşeron firma yetkilisi sanıklar değişik hapis cezasına çarptırılmıştı. Bilirkişi raporuna göre aralarında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu o dönem İkitelli OSB'de Yönetim Kurulu üyelerinin de olayda sorumluluğu olduğu iddiasıyla haklarında 2015 yılında suç duyurusunda bulunuldu. Kocaeli Savcılığı da 2016 yılında sanık Hüseyin Avni Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri Hasan Tahsin Karagöz, Nihat Tunalı ve Tahir Oruç hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise yetkisizlik kararıyla dava dosyasını İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

- İstanbul