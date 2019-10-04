Eski Vali Mehmet Çetin'in ağabeyi Sakarya'da defnedildi

Eski Ağrı Valisi Mehmet Çetin'in vefat eden ağabeyi eski Bilecik ve Balıkesir Müftüsü Necdet Çetin (70), Pamukova ilçesinde toprağa verildi.
Eski Vali Çetin, Pamukova Çarşı Cami'inde kılınacak cenaze namazı öncesi burada taziyeleri kabul etti.
Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Necdet Çetin'in cenazesi, Özbek Mahallesi Kabristanlığı'na defnedildi.
Necdet Çetin'in cenazesine, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Pamukova Kaymakamı Recai Karal, AK Parti İlçe Başkanı Burak Çelik, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.