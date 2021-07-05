Eski Vali Pekmez ile Eski Alay Komutanı Atasoy'dan, Başkanımıza Ziyaret - Son Dakika

Adıyaman eski Valilerinden Aykut Pekmez ile eski Alay Komutanlarından Ercan Atasoy, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Adıyaman'da görev yaptıkları süre boyunca halk tarafından çok sevilen eski Valilerinden Aykut Pekmez ile eski Alay Komutanlarından Ercan Atasoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldikleri Adıyaman'da yine sıcak ilgiyle karşılandılar.

Adıyaman ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret eden Vali Pekmez ile Alay Komutanı Atasoy ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Adıyaman'da görev yapmanın memnuniyetini dile getirdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise yaptığı konuşmasında, Adıyaman'daki görevleri süresince önemli çalışmalara imza atan ve halkla güzel ilişkiler kuran Vali Aykut Pekmez ile Alay Komutanı Ercan Atasoy'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.