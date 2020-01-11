Eski Vali ve Emniyet Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Vali ve Emniyet Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eski Vali ve Emniyet Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki son yolculuğuna uğurlandı

21 dakika önce

Eski Vali ve Emniyet Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki, Maltepe'de düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Vali ve Emniyet Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Eski Vali ve Emniyet Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki, Maltepe'de düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı. Küçüktiryaki, 2012 yılında TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu tarafından dinlenmişti.


Eski Vali ve Emniyet Müdürü Refet Küçüktiryaki, bugün Maltepe Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Küçüktiryaki'nin cenazesine eşi Sevim Küçüktiryaki, oğulları Alparslan Küçüktiryaki, Fatih Küçüktiryaki ve eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ile çok sayıda kişi katıldı. Küçüktiryaki'nin cenaze namazı öğle namazını müteakiben kılındı. Namazın ardından cenazede Küçüktiryaki için polis töreni düzenlendi. Törenin ardından cenaze Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilmek üzere cenaze aracına koyuldu.


Eski Vali ve Emniyet Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki, 12 Eylül Darbesi ile ilgili olarak 2012 yılında TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu tarafından dinlenmişti. - İSTANBUL

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
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