Eski Valinin Fetö'den 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Eski Çorum Valisi Sabri Başköy'ün FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Eski Çorum Valisi Sabri Başköy'ün FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Başköy ve avukatı katıldı.



Mahkeme başkanının bir önceki celsenin ara kararı gereği dosyaya giren evrak hakkında bilgi vermesinin ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.



Dosyadaki delillerden sanığın silahlı terör örgütü üyeliği suçunun sabit olduğunu ifade eden Manga, sanık Başköy'ün alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre isteyen Başköy, silahlı terör örgütüyle ilgisinin bulunmadığını öne sürüp, "Savcının mütalaasına katılmamız mümkün değil. Hakkımdaki iddiaların tamamına cevap verdim. Suçsuzum, beraat istiyorum." diye konuştu.



Aleyhindeki gizli tanık beyanının da doğru olmadığını savunan Başköy, örgütün Ankara'daki hiçbir kurumuna gitmediğini söyledi.



Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığa savunma için süre verip duruşmayı 15 Nisan'a bıraktı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Milletvekili Erkan Baş'a Gönderilen Karl Marx Tablosu Meclis'te Panik Yarattı

Otomotiv Devi Ford, Brezilya'daki Fabrikasını Kapatıyor

Son Dakika! Gezi Parkı Soruşturmasında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora Dahil 16 Kişiye Müebbet İstemi

Son Dakika! Polisin Tartışma Yaratan Hareketine Bakan Soylu'dan Yorum: Yasadışı Eylem Yaparsanız Gözaltına Alınırsınız