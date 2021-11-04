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"Eski Van Şehri" Cazibe Merkezleri Programıyla canlandırılacak - Son Dakika

"Eski Van Şehri" Cazibe Merkezleri Programıyla canlandırılacak

04.11.2021 10:23

Van Kalesi'nin güney yakasında, "Eski Van Şehri" olarak adlandırılan bölge, turizme kazandırılacak.

Van Kalesi'nin güney yakasında, "Eski Van Şehri" olarak adlandırılan bölge, turizme kazandırılacak.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ve Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülecek olan "Eski Van Şehri'nin Canlandırılması Birinci Etap Projesi" ile şehrin yakın tarihine ışık tutan bölgede kazı, konservasyon, restorasyon, rekonstrüksiyon, işlevlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacak.

Van Müze Müdürlüğü koordinasyonunda ve YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Baş'ın bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilecek projenin protokolü, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Van Müze Müdürü Erol Uslu tarafından imzalandı.

Prof. Dr. Şevli, Eski Van Şehrinin Van Kalesi'nin güneyine kurulduğunu ancak 1915 ve 1918 yılları arasında, Rus ve Ermeni çetelerinin saldırıları sonucunda tamamen yıkıldığını söyledi.

1915 öncesinde, 100 binin üzerinde olan Van nüfusunun, çetelerin yaptıkları kıyımların ardından 7 bine kadar düştüğünü aktaran Şevli, şunları kaydetti:

"Van kentinin nüfusu çok büyük oranda kıyımdan geçirilmiş, tarihi, mimari ve kültürel birikimi yok edilmek üzere tahrip edilmiştir. DAKA'nın destekleri ve Van Müze Müdürlüğümüzün katkılarıyla Van şehrini, eski görünümüne kavuşturmayı, şehrin tarihi, mimari ve kültürel dokusunu yeniden canlandırmayı ve Van'a eski ruhunu kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu amaçların gerçekleşmesi sonucunda UNESCO Geçici Dünya Mirası listesinde bulunan Van Kalesi'ni ve Eski Van Şehrini, yapılacak olan kazı, konservasyon, restorasyon, rekonstrüksiyon, işlevlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları sonucunda UNESCO Dünya Mirası listesine aldırabilmeyi temenni ediyoruz."

Eski Van Şehrinde 4 büyük ana kapının ve çok sayıda mimari yapının olduğu bilgisini paylaşan Şevli, "Bu projeyle tarihi yapıları tekrar orijinal durumlarına getirmeyi ve buraların anlatıldığı bir müze inşa etmeyi amaçlıyoruz. Projenin bu aşamaya gelmesinde destekleri olan herkese teşekkür ederim. Projenin en güzel şekilde neticelenmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

DAKA Genel Sekreteri Güray ise "Projenin paydaşlarıyla birçok kez bir araya geldik. Proje bittiği zaman, tüm paydaşlarımızla hem Van'a hem de bölgeye önemli katkı sunmuş olacağız. Eski Van Şehrinin canlandırılması tarihe, turizme ve dolayısıyla ekonomiye de katkılar sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Müze Müdürü Erol Uslu da Van'ın 7 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve 1915 Olayları öncesine kadar adeta bir açık hava müzesi olduğunu belirtti.

Eski Van Şehri Cazibe Merkezleri Programıyla canlandırılacak
Eski Van Şehri Cazibe Merkezleri Programıyla canlandırılacak

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Kalesi, Müze, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Eski Van Şehri' Cazibe Merkezleri Programıyla canlandırılacak - Son Dakika


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