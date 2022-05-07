Eski ve atık eşyaları dekoratif ürüne dönüştürüyor - Son Dakika
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Eski ve atık eşyaları dekoratif ürüne dönüştürüyor

07.05.2022 11:06
Eski ve atık eşyaları dekoratif ürüne dönüştürüyor

Sinop'ta bir çocuk annesi Selma Yavuz, eski ve atık eşyaları değerlendirerek dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

Sinop'ta bir çocuk annesi Selma Yavuz, eski ve atık eşyaları değerlendirerek dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

Yaklaşık 4 yıl önce çalıştığı iş yerindeki boş çikolata kutularını çöpe atmak yerine evine götürerek boyamaya başlayan Yavuz, bunları evinin bir köşesinde dekor olarak kullandı.

Yavuz, zamanla tencere, tabak, bardak, kaşık gibi eskiyen eşyalar ile şişe, kutu gibi atıkları çöpe atmak yerine değerlendirmeye başladı.

Salonda oluşturduğu bölümde eski ve atık eşyaları temizlik, boyama ve zımpara gibi işlemlerden geçiren Yavuz, dekoratif ürüne dönüştürdüğü eşyalardan bazılarını evinde kullanıyor, bazılarını sosyal medya hesabından satışa sunuyor.

Yavuz, AA muhabirine, eski eşyaları kullanıma kazandırma hikayesinin çikolata kutularıyla başladığını, gün geçtikçe çok farklı bir duruma geldiğini söyledi.

Bir süre sonra sadece kendisinin değil çevresindekilerin de eski eşyaları atmamaya başladığına işaret eden Yavuz, atık ürünlere tekrar hayat vermenin kendisine çok iyi geldiğini vurguladı.

Özellikle Kovid-19 salgını sürecinde evindeki eski eşyalar üzerinde boyamalar yaptığını dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Sonrasında bulduğum her dalı, her tahtayı boyadım. Baktım ki çok güzel değişimler yakalıyorum, bu sefer tencere, tava gibi eşyalarımın üzerinde işlemler gerçekleştirdim. Bir gün su bardaklarım eskimişti, çöpe attım. Sonra dedim ki ben bunları neden çöpe atıyorum. Aldım çöpten, bir güzel boyadım ve içlerine toprak koyarak çiçekler diktim. Ondan sonra eşime dostuma, anneme, arkadaşlarıma, herkese söyledim, 'Hiçbir şeyinizi atmayın, bana getirin ben değerlendireyim.' Şu anda bir kibrit kutusu dahi bana geliyor ve ben onlara hayat veriyorum."

Selma Yavuz'un ablası Selda Gül ise kardeşinin sayısız eşyayı değerlendirdiğine dikkati çekerek, "Daha önce eski eşyaları atardık, şimdi atmıyoruz. 'Bu Selma'nın işine yarar, bir köşeye koyalım.' diyoruz. Aile olsun, çevremiz olsun, herkes eski eşyaları saklamaya başladı. Çay tabağı, kutu, şişe, ne varsa her şeyi saklıyoruz. Benim de atmaya kıyamadığım birkaç parça objem vardı. Selma onları da çok güzel şekilde işleyerek geri dönüşüme kazandırdı. Şimdi o eşyaları tekrar yıllar boyunca kullanacağım." dedi.

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Kaynak: AA

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