Son Dakika Haberleri: Eski Vekil Akdoğan'dan Cumhur İttifakı Adayı Arıkan'a Destek

Eski Vekil Akdoğan'dan Cumhur İttifakı Adayı Arıkan'a Destek

1 saat önce

Malatya eski Milletvekillerinden Miraç Akdoğan, Hekimhan ilçesini ziyaret ederek Cumhur İttifakı adayı Hacı Mustafa Arıkan'a destek verdiklerini söyledi.

Eski Vekil Akdoğan'dan Cumhur İttifakı Adayı Arıkan'a Destek, System.String[]
Malatya eski Milletvekillerinden Miraç Akdoğan, Hekimhan ilçesini ziyaret ederek Cumhur İttifakı adayı Hacı Mustafa Arıkan'a destek verdiklerini söyledi.

Hekimhan'da Cumhur İttifakı adayı Arıkan'ın seçim ofisini ziyaret eden Miraç Akdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Memleketin meselesi bizim meselemiz. Memleketin meselelerine duyarsız kalamayız. Hekimhan'ın sorunlarını iyi biliyoruz. Hekimhan'ın geri kalmışlığı ne kadar bizi üzüyorsa, kalkınması da bizi o kadar sevindiriyor. Pazar günkü seçimlerde Hacı Mustafa Arıkan'ın destekçisi olarak buraya geldim. Arıkan'ın Hekimhan'a hizmet edeceğine inandığım için buradayım" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:16 Kaynak: İHA

Hacı Mustafa Arıkan, Miraç Akdoğan, Hekimhan, Politika
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