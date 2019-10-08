Son Dakika Haberleri: Eski vekil Demir, Vali Karadeniz, Rektör Topal ve Başkan Aydoğan ile görüştü
Son Dakika Ekonomi Eski vekil Demir, Vali Karadeniz, Rektör Topal ve Başkan Aydoğan ile görüştü

Eski vekil Demir, Vali Karadeniz, Rektör Topal ve Başkan Aydoğan ile görüştü

1 saat önce

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Vali Yaşar Karadeniz ile Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğan'ı ziyaret etti.

Eski vekil Demir, Vali Karadeniz, Rektör Topal ve Başkan Aydoğan ile görüştü, System.String[]

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Vali Yaşar Karadeniz ile Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğan'ı ziyaret etti.


26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Ziyarette kentte yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı istişarelerin ardından Murat Demir, yeni göreve atanan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı da makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Rektör Topal'a hayırlı olsun dileklerini ilettiğini belirten Demir, "Dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü Beyefendiyle yaptığımız istişareler ve görüşmeler sonucu Kastamonu'muzun geleceği için çok önemli olan Teknokent kurulması için Bakanlar Kurulu Kararı 2017 yılında çıkmış olup bugüne kadar bir mesafe alınmamıştı. Sayın Rektörümüz ve Teknokent için oluşturduğu ekibin bu konuda çok istekli ve arzulu olması beni memnun etti. Bu konuda başta kamu kurumları olmak üzere özel sektör şirketleri de Teknokent kurulumu içinde yer almaları gerekmektedir. KKV, KASİAD, KASDER ve iş adamlarımız için bu bir fırsattır. Geleceğin patentli ürünler tasarlayan üreten AR-GE merkezi olabiliriz, sadece birlik ve gücü ortaya koymak gerekir. Rektör hocamıza destek olalım" dedi.


Teknokent için İstanbul'da toplanılacak


İşadamı Murat Demir, Teknokent için İstanbul'da 14 Ekim'de geniş katılımlı bir toplantı organize edildiğini ifade ederek, "14 Ekim'de Teknokent için geniş kapsamlı bir toplantı organize ettim. KKV öncülüğünde tüm özel sektörün Teknokent içinde olmasını arzu ediyoruz. Toplantıya Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz beyde katılım sağlayacak. Rektörümüz Ahmet Hamdi Topal ve ekibi de katılım gösterecek. Kastamonulu işadamlarını da toplantıya geniş bir katılım yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.


Ziyaretin ardından Demir, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğan ile Kastamonu OSB Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gülcan'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu. - KASTAMONU

Murat Demir, Kastamonu, Karadeniz, Rektör, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:21 Kaynak: İHA
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