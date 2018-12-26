Son Dakika Haberleri: Eski Vekil Evinin Önünde Öldürüldü... O Anlar Güvenlik Kamerasında

Eski Vekil Evinin Önünde Öldürüldü... O Anlar Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Pakistan'da eski milletvekilleri Syed Ali Raza Abidi evinin girişinde motosikletli 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Eski Vekil Evinin Önünde Öldürüldü... O Anlar Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Pakistan'da eski milletvekilleri Syed Ali Raza Abidi evinin girişinde motosikletli 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Muttahida Qaumi Movement (MQM) MNA partisinden milletvekili yapmış olan 46 yaşındaki Syed Ali Raza Abidi, Karaçi şehrinin Khayaban-e-Ghazi bölgesindeki evine giriş yapmak için bahçenin otopark kapısının açılmasını beklediği sırada motosiklet ile 2 kişi aracın yanına geldi. Motosikletten inen ve iki elinde de silah olan bir kişi, peş peşe ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, başı ve omzundan vurulan Abidi hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eski vekilin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

2 gün önce de Pak Sarzameen Partisi (PSP) üyesi 2 kişi Usmania bölgesinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Yaşanan silahlı saldırı evin karşısında bulunan bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:08 Kaynak: DHA

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