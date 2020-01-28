Eski vekilin oğlunun arabası kurşunlandı - Son Dakika
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Eski vekilin oğlunun arabası kurşunlandı

6 saat önce

İZMİR'in Urla'nın ilçesinde, CHP'den 22'nci ve 23'üncü dönem milletvekilli yapan Urla eski belediye başkanlarından Bülent Baratalı'nın avukat oğlu Yiğit Baratalı'nın park halindeki otomobiline tabancayla ateş açıldı.

Eski vekilin oğlunun arabası kurşunlandı, System.String[]

İZMİR'in Urla'nın ilçesinde, CHP'den 22'nci ve 23'üncü dönem milletvekilli yapan Urla eski belediye başkanlarından Bülent Baratalı'nın avukat oğlu Yiğit Baratalı'nın park halindeki otomobiline tabancayla ateş açıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Çeşmealtı'nda meydana geldi. CHP'den iki dönem milletvekilliği ve Urla'da belediye başkanlığı yapan Bülent Baratalı'nın oğlu avukat Yiğit Baratalı, 35 UBB 41 plakalı otomobilini kapısının önüne park ederek evine gitti. Geç saatlerde Baratalı'nın aracına ateş açıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Baratalı'nın otomobiline 3 mermi isabet ettiği belirlendi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Baratalı, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
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