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Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı - Son Dakika

Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı

07.09.2021 12:44

Ankara'da 20. ve 21. Dönem Milletvekili Mustafa Bayram'ın torunu Emin Bayram ve 23. Dönem Milletvekili Saffet Kaya'nın kızı Merve Kaya evlendi. Genç çifte 2 milyon lira nakit paranın yanı sıra 4 kilo altın takıldı.

Ankara'da özel bir otelde, 20. ve 21. Dönem Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın torunu Emin Bayram ve 20. ve 21. Dönem Doğru Yol Partisi ve 23. Dönem AK Parti Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın kızı Merve Kaya için nikah töreni düzenlendi. Erkek tarafı, gelin alma merasimi için oluşturulan 100 araçlık konvoy ile nikah töreninin yapıldığı otele geldi.

BİRÇOK SİYASİ İSİM KATILDI

Bin 500 davetlinin bulunduğu törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Köksal Toptan, eski İçişleri bakanı Efkan Ala ve Abdülkadir Aksu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız gibi birçok siyasi isim de katıldı.

25'E AŞKIN SİYASETÇİ TEK TEK ŞAHİT OLDU

Merve ve Emin çifti, nikah töreninde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un sorusuna "evet" diyerek dünyaevine girdi. Çiftin evliliğine, düğüne davet edilmiş 25'i aşkın siyasetçi tek tek şahit oldu. Altınok tarafından nikahları kıyılan çifte aile cüzdanını, uzun yıllar Türk siyasetinde yer almış eski Meclis Başkanı Köksal Toptan takdim etti.

2 MİLYON LİRA NAKİT PARA, 4 KİLO DA ALTIN TAKILDI

Müzik dinletisi, yemek ikramı ve oyun havaları eşliğinde çekilen halayın ardından yeni evli çiftin takı merasimine geçildi. Takı merasiminde davetliler, teker teker yeni evli çifte para ve altın taktı. Pandemi önlemleri dolayısıyla bir sandığa zarf koyarak atılan paraların yanı sıra geline çok sayıda altın kolye, beşi bir yerde ve bilezik takıldı. Gün sonunda Ertoşi Aşireti'nin önden gelen ismi Hamit Bayram'ın oğlu Emin Bayram'a 2 milyon lira nakit para, geline ise 4 kilo altın takıldı.

Genç çiftin düğününden kareler;

Bin 500 kişilik düğünde yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Bin 500 kişilik düğünde yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Bin 500 kişilik düğünde yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Bin 500 kişilik düğünde yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Bin 500 kişilik düğünde yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Bin 500 kişilik düğünde yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı

Mustafa Bayram, Saffet Kaya, Emin Bayram, Altın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı - Son Dakika


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