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Eski vücut geliştirici 82 yaşındaki kadın evine giren adamı hastanelik etti
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) vücut geliştirme sporcusu 82 yaşında bir kadın, evinin kapısını kırarak içeri giren bir adamı hastanelik edene kadar dövdü. Kafasında masa parçalanan ve zehirlenen adam ambulansla hastaneye kaldırıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) eski vücut geliştirme sporcusu 82 yaşında bir kadın, evinin kapısını kırarak içeri giren adamı hastanelik edene kadar dövdü. Kafasında masa parçalanan ve zehirlenen adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
21 Kasım gecesi New York eyaletinin Rochester şehrinde yaşanan olayda Willie Murphy adlı yaşlı kadın yatmaya hazırlanırken evinin kapısından bazı sesler işitti. Murphy bir adamın "Lütfen ambulansı arayın, hastayım!" diye bağırdığını duydu. Murphy bunun üzerine adama kapı arkasından seslenerek polisi aradığını söyledi. Ev sahibinin bu tavrına sinirlenen adam dış kapıyı kırarak içeri girdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:11
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