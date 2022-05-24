Eski Xbox yöneticisinden tepki çekecek Game Pass yorumu - Son Dakika
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Eski Xbox yöneticisinden tepki çekecek Game Pass yorumu

24.05.2022 14:36
Eski Xbox yöneticisinden tepki çekecek Game Pass yorumu

Ülkemiz başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde oyuncular için büyük bir nimet olan Game Pass, eski yönetici tarafından bir eleştiri aldı.

Game Pass, ülkemizde oyun oynamayı önemli ölçüde mümkün kılan bir abonelik sistemi. Ülkemize geldiğinden beri kaliteli oyunları uygun fiyattan bize oynatan servis, yakın zamanda PlayStation'a da ilham olmuştu. Türk oyuncular için büyük bir nimet olan abonelik tabanlı oyun kütüphanesine eski Xbox yöneticisinden bir yorum geldi. Eğer bu yorum dikkate alınacak olsaydı muhtemelen oyun oynamak pek mümkün olamayacaktı.

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Eski Xbox yöneticisi: Game Pass, insanların oyun almasını durdurabilir

Eski yönetici Ed Fries, Game Pass tarzı abonelik sistemlerinin oyun endüstrisine uzun vadede zararlar vereceğini söylüyor. İnsanların 60 dolar olarak standartlaşan oyun fiyatını ödemek yerine ayda 15 dolar vererek yüzlerce oyuna erişmesi, ticari açıdan mantıksız olarak değerlendirilebilir. Elbette bu sistemlerin yıllardır devam etmesi, oyun stüdyolarına bir miktar kar ettirdiğini gösteriyor. Ancak sektörün eski yöneticisine göre bu strateji, uzun vadede sektöre zarar verecek.

Eski Xbox yöneticisinden tepki çekecek Game Pass yorumu

Ed Fries, bu yorumu yaparken müzik endüstrisini örnek gösterdi. İnternetin yayılmasından önce insanlar, plak ve CD'lere para ödeyerek albüm satın alıyordu. Ancak Spotify'ın ve diğer streaming servislerinin gelmesiyle sanatçılara satış başı ücret yerine dinleme başına ücret ödenmeye başladı. Bu şekilde daha çok insan müziğe ulaşsa da sonuç olarak sanatçıların gelirinde azalma oldu. Bu durum, oyun endüstrisinin gidişatıyla pek çok yönden eşleşiyor.

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Oyuncular ise Game Pass, EA Play ve PlayStation Plus gibi servislere ücret ödeyip birçok oyuna ulaştığı için mutlu. Türkiye gibi döviz kurunun acımasız olduğu ülkelerde bazı insanlar aboneliğinin dışında oyun almayı düşünmüyor bile. Şu an bu sistemin sefasını sürsek bile gelecekte bu servislere kısıtlamaların getirilip getirilmeyeceğini birlikte göreceğiz.

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Kaynak: Shiftdelete

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