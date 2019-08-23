Eski yağ fabrikasında yangın
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski bir yağ fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:57 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski bir yağ fabrikasında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara- Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında eski bir yağ fabrikasında istiflenmiş küspeler yanmaya başladı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. - TEKİRDAĞ
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