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Eski yağ fabrikasında yangın

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski bir yağ fabrikasında yangın çıktı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski bir yağ fabrikasında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Malkara- Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında eski bir yağ fabrikasında istiflenmiş küspeler yanmaya başladı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:57 Kaynak: İHA
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