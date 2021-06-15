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Eski Yağmur Suyu Hatlarında Mazgal Temizliği Yapıldı - Son Dakika

Eski Yağmur Suyu Hatlarında Mazgal Temizliği Yapıldı

15.06.2021 19:02
Eski Yağmur Suyu Hatlarında Mazgal Temizliği Yapıldı, System.String[]

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlarımızın oluşan ani yağışlardan zarar görmemeleri amacıyla birçok noktadaki eski mazgallarda temizlik çalışması yapıldı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlarımızın oluşan ani yağışlardan zarar görmemeleri amacıyla birçok noktadaki eski mazgallarda temizlik çalışması yapıldı.

Başta şehir merkezi olmak üzere birçok cadde ve sokakta, yeni yağmur suyu hatları ve kaldırım çalışması gerçekleştiren ekipler, özellikle su yoğunluğunun oluştuğu alanlardaki mazgallarda temizlik çalışması yaptı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca kötü görüntü oluşturan ve işlevsiz kalan mazgallarda ise bakım çalışması yapıldı.

Bisiklet ulaşımına uygun yeni mazgal sistemlerini de şehrin birçok noktasında hizmete koyan Bilecik Belediyesi çalışanları, şehrin farklı alanlarına yeni sistem mazgalları kazandırmaya devam ediyor.

Eski Yağmur Suyu Hatlarında Mazgal Temizliği Yapıldı

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Eski Yağmur Suyu Hatlarında Mazgal Temizliği Yapıldı - Son Dakika


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