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Eski yargı mensuplarına FETÖ operasyonu

1 saat önce

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eski yargı mensuplarına FETÖ operasyonu, System.String[]

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2013'te yapılan idari yargı sınavları sorularının, önceden FETÖ/PDY mensuplarınca organize şekilde alınarak sınava hazırlık amacıyla oluşturulan hakim-savcı çalışma evlerindeki diğer örgüt üyelerine verildiği tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu doğrultuda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 21 ilde operasyon başlatıldı.

FETÖ/PDY'ye üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların, eski hakim, hakim adayı ve avukat oldukları öğrenildi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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