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Eski yargı mensuplarına FETÖ operasyonu

4 dakika önce

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 29 kişiden 14'ü gözaltına alındı.

Eski yargı mensuplarına FETÖ operasyonu, System.String[]

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 29 kişiden 14'ü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2013'te yapılan idari yargı sınavları sorularının, önceden FETÖ/PDY mensuplarınca organize şekilde alınarak sınava hazırlık amacıyla oluşturulan hakim-savcı çalışma evlerindeki diğer örgüt üyelerine verildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde 21 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamındaki illerde 14 zanlı gözaltına alındı. 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FETÖ/PDY'ye üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların, eski hakim, hakim adayı ve avukat oldukları öğrenildi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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