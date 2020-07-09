Eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Bakıcı hakkında beraat kararı verildi - Son Dakika

Heyet, daha sonra müzakere için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu, oy çokluğuyla Bakıcı hakkında beraat kararı verdiklerini açıkladı.

Bakıcı, son sözünde "Benim suçla bir ilgim yok. Takdir mahkemenin." dedi.

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