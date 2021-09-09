Eski Yargıtay tetkik hakimi FETÖ firarisi çift yakalandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilen ve 4 yıldır firari olan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, Ankara'da saklandıkları evde gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, 4 yıldır firari olan eski Yargıtay tetkik hakimleri Dursun Fatih K. ve eşi Öznur K'nin Yenimahalle ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit etti.

Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

Ekipler, günlerce süren çalışmaların ardından şüphelilerden Öznur K'nin kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiğini, eşi Dursun Fatih K'nin ise dışarıya hiç çıkmadan saklandığını belirledi.

Öte yandan, Öznur K'nin FETÖ iltisaklı bulunduğu için kapatılan "Hukuk Adamları Birliği Derneği"ne üye olduğu belirlenirken, evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.