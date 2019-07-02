Son Dakika Haberleri: Eski Yargıtay Üyesi Arı'ya FETÖ'den 13 yıl 9 ay hapis
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Eski Yargıtay Üyesi Arı'ya FETÖ'den 13 yıl 9 ay hapis

1 saat önce

Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Engin'i "Ergenekon" kapsamında dinlettiği belirtilen eski Yargıtay üyesi Arı, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yargıtay Üyesi Arı'ya FETÖ'den 13 yıl 9 ay hapis, System.String[]
Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Engin'i "Ergenekon" kapsamında dinlettiği belirtilen eski Yargıtay üyesi Arı, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:38 
İstanbul, Yargıtay, Ekonomi
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