Eski Yargıtay Üyesi Arı'ya FETÖ'den 13 yıl 9 ay hapis
1 saat önce
Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Engin'i "Ergenekon" kapsamında dinlettiği belirtilen eski Yargıtay üyesi Arı, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:38
Dönemin İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı Engin'i "Ergenekon" kapsamında dinlettiği belirtilen eski Yargıtay
üyesi Arı, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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