Eski Yargıtay üyesi Babacan'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis
54 dakika önce
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay Üyesi Hüseyin Güngör Babacan'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Yargıtay
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:22
9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay Üyesi Hüseyin Güngör
Babacan'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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