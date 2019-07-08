Son Dakika Haberleri: Eski Yargıtay üyesi Babacan'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis
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Eski Yargıtay üyesi Babacan'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis

54 dakika önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay Üyesi Hüseyin Güngör Babacan'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski Yargıtay üyesi Babacan'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis, System.String[]
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay Üyesi Hüseyin Güngör Babacan'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:22 
Yargıtay Başkanı, Yargıtay, Ekonomi
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