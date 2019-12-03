Eski Yargıtay üyesi Bekir Özenir'e FETÖ üyeliğinden beraat

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılanan, eski Yargıtay Üyesi Bekir Özenir'in oy birliğiyle beraatine karar verdi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski Yargıtay üyesi Bekir Özenir ile avukatı katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Üniversite yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Yargıtaya üye seçildiği, sivil imamlarla çeşitli tarihlerde çeşitli yerlerde bir araya geldiği, kamuoyunda "Hipnoz Davası" olarak bilinen davada yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay 8. Ceza Dairesi heyetinde yer aldığı belirtilen Özenir, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Bekir Özenir, örgütün sohbet toplantılarına katılmadığını, çağrılmadığını, himmet parası vermediğini, Bank Asya'da hesabı bulunmadığını, ByLock kullanmadığını, kimseden emir ve talimat almadığını öne sürdü.

"Terör örgütü üyeliği" gibi bir suçlamayı asla kabul edemeyeceğini söyleyen Bekir Özenir, dinlenen tanık beyanlarında da aleyhinde bir unsurun bulunmadığını belirtti. Özenir, beraatine karar verilmesini istedi.

Oy birliğiyle beraat kararı verildi

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan açılan davada yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-e maddesi uyarınca sanık Bekir Özenir'in beraatine hükmeden mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da karar verdi.