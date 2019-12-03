Son Dakika Haberleri: Eski Yargıtay üyesi Bekir Özenir'e FETÖ üyeliğinden beraat
Son Dakika Güncel Eski Yargıtay üyesi Bekir Özenir'e FETÖ üyeliğinden beraat - Son Dakika

Eski Yargıtay üyesi Bekir Özenir'e FETÖ üyeliğinden beraat

6 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılanan, eski Yargıtay Üyesi Bekir Özenir'in oy birliğiyle beraatine karar verdi.

Eski Yargıtay üyesi Bekir Özenir'e FETÖ üyeliğinden beraat, System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılanan, eski Yargıtay Üyesi Bekir Özenir'in oy birliğiyle beraatine karar verdi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski Yargıtay üyesi Bekir Özenir ile avukatı katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Üniversite yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Yargıtaya üye seçildiği, sivil imamlarla çeşitli tarihlerde çeşitli yerlerde bir araya geldiği, kamuoyunda "Hipnoz Davası" olarak bilinen davada yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay 8. Ceza Dairesi heyetinde yer aldığı belirtilen Özenir, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Bekir Özenir, örgütün sohbet toplantılarına katılmadığını, çağrılmadığını, himmet parası vermediğini, Bank Asya'da hesabı bulunmadığını, ByLock kullanmadığını, kimseden emir ve talimat almadığını öne sürdü.

"Terör örgütü üyeliği" gibi bir suçlamayı asla kabul edemeyeceğini söyleyen Bekir Özenir, dinlenen tanık beyanlarında da aleyhinde bir unsurun bulunmadığını belirtti. Özenir, beraatine karar verilmesini istedi.

Oy birliğiyle beraat kararı verildi

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan açılan davada yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-e maddesi uyarınca sanık Bekir Özenir'in beraatine hükmeden mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da karar verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! O da bıraktı...
Cinsel istismar suçundan yargılanan Yunan milyarder 58 milyon dolar ödeyecek Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü Reha Muhtar'a 1 yıl hapis cezası verildi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 18:59:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Yargıtay üyesi Bekir Özenir'e FETÖ üyeliğinden beraat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]