Son Dakika Haberleri: Eski Yargıtay Üyesi Çatak'a Hapis Cezası

Eski Yargıtay Üyesi Çatak'a Hapis Cezası

1 saat önce

Eski Yargıtay üyesi Nazmi Çatak'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eski Yargıtay Üyesi Çatak'a Hapis Cezası, System.String[]
Eski Yargıtay üyesi Nazmi Çatak'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Çatak ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Çatak, beraatini istedi.

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından okundu.

Karara göre, sanık Nazmi Çatak'a, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'e üye olmak" suçundan, alt sınırdan 5 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza 7 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza, 6 yıl 3 aya indirildi.

Çatak hakkında adli kontrole hükmeden mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:23 Kaynak: AA

Çatak, Güncel
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