Eski Yargıtay Üyesi Çolak'a 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Yargıtay üyesi Hüseyin Çolak'ın yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Yargıtay üyesi Hüseyin Çolak'ın yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verildi.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'ya, "Devrimci Karargah Örgütü" davasında "örgüt üyelerine yardım" suçundan verilen hapis cezasını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi tutuklu sanık Hüseyin Çolak, yeniden hakim karşısına çıktı.



Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.



Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Çolak'ın Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde yer aldığı belirtildi.



Mütalaada, yazdığı kitap nedeniyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün hedefinde olan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı hakkındaki yargısal sürecin Yargıtay aşamasında sanığın da aktif olarak görev yaptığı aktarıldı.



Terör örgütü mensuplarının 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda sanığın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında olduğunun bildirildiği mütalaada, Çolak'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarının dile getirildiği, "himmet" adı altında aidatların toplandığı toplantılara da katıldığı anlatıldı.



Sanığın örgüte ileri derecede bağlı olması nedeniyle eğitim birimi tarafından çocuğuyla yakından ilgilenildiğinin vurgulandığı mütalaada, Çolak'ın örgütün sivil ve yargı kanadıyla bağlantılı olduğu belirtildi.



Mütalaada, Hüseyin Çolak'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yargı yapılanması tarafından gerçekleştirilen operasyonlardan birisi olan Devrimci Karargah Örgütü davasının yargısal sürecinde, temyiz incelemesini yapan, onama kararı veren heyet içerisinde yer aldığı bildirildi.



Esas hakkındaki mütalaada sanığın böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "silahlı terör örgütü üyesi" olma suçunu işlediği sonucuna varıldığı kaydedildi.



"Ceza alt sınırdan uzaklaşılarak verilsin"



Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun, bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmasının istenmediği belirtildi.



Esas hakkındaki mütalaada, sanığın "örgüt üyesi olma" suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Sanığın son karar merci Yargıtayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eşdeğer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi.



Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre verilmesini ve tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



Duruşma, 20 Mart'a bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sürücü Kursu Yöneticileri, Adını Bile Yazamayan 78 Kişiye Ehliyet Verdi

Müjdat Gezen, Metin Akpınar'la Yargılandıkları Davaya İlişkin Kitap Yazdı

Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı

Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti