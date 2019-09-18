Son Dakika Haberleri: Eski Yargıtay üyesi Halil Yılmaz'a hapis cezası
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Eski Yargıtay üyesi Halil Yılmaz'a hapis cezası

1 saat önce

Eski Yargıtay üyesi Halil Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yargıtay üyesi Halil Yılmaz'a hapis cezası, System.String[]

Eski Yargıtay üyesi Halil Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yılmaz'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yılmaz ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Herhangi bir kod adının bulunmadığını iddia eden Yılmaz, aleyhindeki beyanları da reddetti.

Yılmaz ve avukatının, savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar açıklandı.

Halil Yılmaz'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Yılmaz hakkında adli kontrole hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Halil Yılmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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