Eski Yargıtay üyesi Karabeyeser'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

ANKARA'da FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Kenan Karabeyeser'in Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nde yargılanmasına devam edildi. Karabeyeser'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ankara'da, 5 yıldır firari olan ve haziran ayında, FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan eski Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Kenan Karabeyeser, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıktı. Karabeyeser, Yargıtay yeni yerleşkesinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

TANIKLAR, KARABEYESER'İN CEMAATLE İLİŞKİSİNİ DOĞRULADIDuruşmada eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur ile Mustafa Sarıçam tanık olarak dinlendi. Birol Erdem, sanığın ismini 2011 Yargıtay üye seçimleri öncesinde duyduğunu, adının o dönem 'Paralel Yapı' olarak adlandırılan örgüt tarafından seçilmesi için kulis yapılanlardan olduğunu söyledi.İbrahim Okur ise sanıkla o dönem arkadaş olduklarını ve 30 yılda iki defa karşılaştıklarını söyleyip, FETÖ üyeliği hakkında somut bilgisinin olmadığını ve 2011 Yargıtay seçimlerinde sanığın cemaate yakın olduğunu bildiğini aktardı. Erdem, bu yapı tarafından belli dosyalarda manipülasyonlar yapıldığını, ' Hüseyin Kurtoğlu 'na kumpas' davasının da bunlardan biri olduğunu belirtti.'SOHBETLERE KATILIYORDUK'Kenan Karabeyeser ile aynı adliyede çalıştığını belirten Sarıçam, sanıkla beraber Kayseri 'deyken dini içerikli sohbetlere katıldıklarını ifade etti. Sarıçam, kendisinin örgüt içerisinde görev almadığını, Karabeyeser'in de örgüt içinde görev almadığını bildiğini öne sürerek, sohbetlerde Gülen kitaplarının okunduğunu bildirdi. Sarıçam'ın ifadesi üzerine Karabeyeser de, "Yaptığımız sohbetler örgütsel değildi" dedi.

Tanık beyanlarının sonrası hem Kenan Karabeyeser, hem de avukatı tahliyesini talep etti. Bunun üzerine Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, heyetin ara kararını açıkladı. Karabeyeser'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 22 Aralık 2021 tarihine ertelendi.