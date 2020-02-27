Eski Yargıtay üyesi Karagülmez'e FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapis - Son Dakika
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Eski Yargıtay üyesi Karagülmez'e FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapis

6 saat önce

Eski Yargıtay üyesi Ali Karagülmez, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yargıtay üyesi Karagülmez'e FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapis, System.String[]

Eski Yargıtay üyesi Ali Karagülmez, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Karagülmez ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Karagülmez, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

FETÖ tarafından Yargıtay üyeliğine seçildiğine yönelik tespitleri de reddeden Karagülmez, Yargıtay üyesi seçilebilmek için örgüte muhtaç olmadığını iddia etti.

Sanık Karagülmez ve avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya karar için ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Ali Karagülmez'e "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Karagülmez hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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