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Eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser'in FETÖ üyeliğinden yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser'in FETÖ üyeliğinden yargılanmasına başlandı

12.08.2021 12:31
Eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser'in FETÖ üyeliğinden yargılanmasına başlandı, System.String[]

Eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunan Kenan Karabeyeser'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)...

Eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunan Kenan Karabeyeser'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanmasına başlandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, yaklaşık 5 yıldır firariyken başkentte haziranda yakalanan ve tutuklanan Karabeyeser, kaldığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık Karabeyeser'in avukatı da hazır bulundu.

Adli tatil nedeniyle nöbetçi Yargıtay üyelerinden oluşturulan mahkeme heyetine, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu başkanlık yaptı.

Duruşmada, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faik Ersöz, sanık Karabeyeser hakkındaki iddianameyi okudu.

Karabeyeser'in örgüt toplantılarına katıldığı, FETÖ'nün eğitim birimi tarafından çocuklarının takip edildiği belirtilen iddianamede, sanığın terör örgütü mensuplarının 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından Yargıtay üyeliğine seçildiği kaydedildi.

İddianamede, Karabeyeser'in ankesörlü telefonlardan arandığı, sanığın diğer örgüt üyeleriyle fikir ve eylem birliği içinde hareket etmek suretiyle hiyerarşik yapıya dahil olduğu, sıkı bir disiplinle örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun davrandığı anlatıldı.

Karabeyeser'in, FETÖ'nün Yargıtay hücre yapılanmasında yer aldığına dikkati çekilen iddianamede, sanığın örgütün amaçları doğrultusunda süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde faaliyet yürütmek suretiyle örgüt üyesi olmak suçunu işlediği bildirildi.

Kenan Karabeyeser hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmamasının istendiği iddianamede, sanığın, TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.

Daha sonra mahkeme heyeti başkanı Alikanoğlu, savunma için sanık Karabeyeser'e söz verdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Karabeyeser, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü. Kenan Karabeyeser, Hüseyin Kurtoğlu davasında yargısal görüşü doğrultusunda oy kullandığını iddia etti.

Alikanoğlu'nun sorusu üzerine Karabeyeser, örgüte dahil olmadığını, FETÖ'ye ait gazeteleri okumadığını söyledi.

Ankesörlü telefonlardan 8 kez arandığının belirtilmesi üzerine Karabeyeser, "Kim tarafından arandığımı hatırlamıyorum." dedi.

Yaklaşık 5 yıl süresince firari olduğunun hatırlatılması üzerine ise Kenan Karabeyeser, arandığını bildiğini, yakalandığı evde saklandığını belirtti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Karabeyeser'in tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 9 Eylül'e bıraktı.

Hüseyin Kurtoğlu davası

FETÖ mensuplarının, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'na, İstanbul Jandarma Komutanı iken hukuka aykırı ceza vererek, terfisini engelledikleri, onun yerine MİT tırlarını hukuka aykırı şekilde durduran Hamza Celepoğlu'nun terfisini sağlayarak, örgütün nihai hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçladıkları ortaya çıkmıştı.

Bu amaçla, babası öldüğü için Silivri Cezaevinde kendisine izin verilen tutukluya iznini kullandırmadıkları gerekçesiyle jandarma görevlileri hakkında 2011'de dava açılmıştı.

Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile görevi sırasında birlikte çalıştığı 5 personel, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan mahkum edilmişti. Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi de bu kararı onamıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının karar düzeltme istemi üzerine dosyayı yeniden görüşen ve farklı heyetle toplanan Yargıtay 14. Ceza Dairesi, bu kez kararı bozmuştu.

Yargılama sürecinin ardından, kararın onanması yönünde alınan kararda imzası bulunan Yargıtay 14. Ceza Dairesinin üyeleri Necati Meran, Kenan Karabeyeser, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, üyelerle ilgili iddialar, Yargıtay Başkanlık Kurulunda incelemeye alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde, FETÖ'nün kumpas davalarından sayılan Hüseyin Kurtoğlu davasında, örgüt mensuplarının, Kurtoğlu'nun terfisine engel olarak örgüt mensubu eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için suç uydurup, Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları tespiti yapılmıştı.

Darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde de Kurtoğlu yerine Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi ettirilerek, Adana Jandarma Bölge Komutanlığına atandığı, bu kişinin de Türkiye'yi zor durumda bırakmayı amaçlayan MİT tırlarının durdurulması olayının asli faillerinden olduğu belirtilmişti.

FETÖ üyeliğinden hapis cezalarına çarptırılan Demirezici, Saylak ve Meran ile o dönem firari olan Karabeyeser'in onadıkları karar nedeniyle "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde 22 Aralık 2020'de yargılanmalarına başlanmıştı.

Karabeyeser, bu suçtan dolayı da 16 Eylül'de Yüce Divan'daki duruşmada ilk kez savunma yapacak.

Fetullahçı Terör Örgütü, Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser'in FETÖ üyeliğinden yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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