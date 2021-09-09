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Eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser'in FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser'in FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi

09.09.2021 13:01
Eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser'in FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunan Kenan Karabeyeser'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)...

Eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunan Kenan Karabeyeser'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesince, Yargıtayın yeni hizmet binasında görülen duruşmaya, tutuklu sanık Karabeyeser ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Daire Başkanı Muhsin Şentürk tarafından önceki ara kararlar gereği dava dosyasına gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından, sanık Karabeyeser'den savunması soruldu.

Karabeyeser, soruşturma aşamasında dinlenen tanıkların aleyhteki ifadelerini kabul etmedi. "FETÖ üyeliği" suçlamasını da reddeden Karabeyeser, "Örgüt üyesi değilim, örgüt bağlantım yoktur, örgüt adına iş yapmadım." savunmasını yaptı.

Kamuoyunda "Kurtoğlu davası" olarak bilinen davada, yargısal takdir hakkını kullandığını söyleyen sanık, kararın daha sonra bozulduğunu belirterek, kararın Kurtoğlu ve diğer sanıkların terfisine engel oluşturmadığını ileri sürdü.

Ankesörlü ve sabit hatlardan arama kayıtlarına ilişkin savunması sorulan Karabeyeser, kim tarafından arandığını bilmediğini, çocuklarının kendisini aramış olabileceğini iddia etti.

Sanık Kenan Karabeyeser, bir sabit hattan 9 defa arama kaydına ilişkin ise telefonu açmadığından arka arkaya aranmış olabileceğini savundu.

Yaklaşık 5 yıldır firariyken başkentte haziranda yakalanan Karabeyeser, yakalandığı evin hücre evi olmadığını, kendi adına kayıtlı olduğunu ileri sürerek, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Cumhuriyet savcısının görüşünün alınmasının ardından Daire Başkanı Muhsin Şentürk, heyetin ara kararlarını açıkladı.

Sanık Kenan Karabeyeser'in, ByLock kullanım kayıtlarının emniyetten, HTS ve baz kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan istenilmesine, gelecek duruşmada, aralarında eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile İbrahim Okur'un da bulunduğu tanıkların dinlenmesine karar verildi.

Heyet, Karabeyeser hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşmaya, 4 Kasım'da devam edilecek.

Hüseyin Kurtoğlu davası

Babası öldüğü için izin verilen Silivri Cezaevindeki bir tutukluya iznini kullandırmadıkları gerekçesiyle jandarma görevlileri hakkında 2011'de dava açılmıştı. Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile görevi sırasında birlikte çalıştığı 5 personel, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan mahkum edilmişti.

Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi de bu kararı onamıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının karar düzeltme istemi üzerine dosyayı yeniden görüşen ve farklı heyetle toplanan Yargıtay 14. Ceza Dairesi, bu kez kararı bozmuştu. Yargılama sürecinin ardından, kararın onanması yönünde alınan kararda imzası bulunan Yargıtay 14. Ceza Dairesinin üyeleri Necati Meran, Kenan Karabeyeser, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, üyelerle ilgili iddialar, Yargıtay Başkanlık Kurulunda incelemeye alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde, FETÖ'nün kumpas davalarından sayılan Hüseyin Kurtoğlu davasında, örgüt mensuplarının, Kurtoğlu'nun terfisine engel olarak örgüt mensubu eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için suç uydurup, Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları tespiti yapılmıştı.

Darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde de Kurtoğlu yerine Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi ettirilerek, Adana Jandarma Bölge Komutanlığına atandığı, bu kişinin de Türkiye'yi zor durumda bırakmayı amaçlayan MİT tırlarının durdurulması olayının asli faillerinden olduğu belirtilmişti.

FETÖ üyeliğinden hapis cezalarına çarptırılan Demirezici, Saylak ve Meran ile o dönem firari olan Karabeyeser'in onadıkları karar nedeniyle "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde 22 Aralık 2020'de yargılanmalarına başlanmıştı.

Karabeyeser, "görevi kötüye kullanma" suçundan 16 Eylül'de Yüce Divan'daki duruşmada ilk kez savunma yapacak.

Fetullahçı Terör Örgütü, Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser'in FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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