Eski Yargıtay Üyesi Kiriş'e Hapis Cezası

Eski Yargıtay üyesi Ahmet Kiriş'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski Yargıtay üyesi Ahmet Kiriş'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kiriş ile avukatı katıldı.



Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.



Mütalaada, terör örgütü mensuplarının 2010'da HSYK'de çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı belirtildi.



Kiriş'in, mesleğinin icrası döneminde başlayan örgüt üyeliğinin Yargıtay'daki görevi süresince de devam ettiği belirtilen mütalaada, sanığın örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu aktarıldı.



Mütalaada, Kiriş'in, ankesörlü telefonlar aracılığıyla diğer örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğu, bu kapsamda sanığın 11 ayrı hattan 19 kez arandığı bildirildi.



Tanık ifadelerine yer verilen mütalaada, Kiriş'in, staj döneminden itibaren belirli zamanlarda örgüt evlerinde kaldığı, meslek hayatı sırasında da stratejilerin belirlendiği örgüt toplantılarında yer aldığı kaydedildi.



Kiriş'in, uzun yıllar örgütte yer alması nedeniyle emeğinin karşılığını alamadığına yönelik sitemlerde bulunduğuna dikkat çekilen mütalaada, FETÖ üyesi yüksek yargıçların 11 Temmuz 2016'da düzenlenen sözde protesto eylemine sanığın da katıldığı ifade edildi.



"Hiyerarşik yapıya dahil oldu"



Örgütün Yargıtay hücre yapılanmasına yer alan Kiriş'in, FETÖ talimatları doğrultusunda hareket ettiğinin belirtildiği esas hakkındaki mütalaada, sanığın, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı ifade edildi.



FETÖ hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, Kiriş hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması istendi.



Mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/2. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.



Sanığın, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususların dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi.



Sanık savunmasından



Mütalaaya karşı söz verilen sanık Kiriş, süre talep etmeyerek savunmasını yaptı.



Suçlamaları reddeden Kiriş, ByLock kullanıcısı olmadığını, hakkındaki iddiaların tahminlere dayalı olduğunu öne sürdü.



Kiriş, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle birlikte hareket etmemeye özen gösterdiğini, tanık ifadeleriyle de bu tutumunun desteklendiğini söyledi.



Örgütün kumpas yargılamalarını eleştirdiğini, bu nedenle tartışmalar yaşandığını iddia eden Kiriş, son sözleri sorulması üzerine beraatini ve tahliyesini istedi.



Karar



Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.



Karara göre, sanık Ahmet Kiriş'e, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.



Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak, 9 yıla çıkarıldı.



Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 7 yıl 6 aya indirildi.



Mahkeme heyeti, sanığın, aldığı ceza miktarını, gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye edilmesine hükmetti.



Yurt dışına çıkış yasağı konulan Kiriş hakkında adli kontrole de karar verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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