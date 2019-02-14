Son Dakika Haberleri: Eski Yargıtay Üyesi Necati Meran'a Hapis Cezası

Eski Yargıtay Üyesi Necati Meran'a Hapis Cezası

1 saat önce

"FETÖ kumpas mağduru" olarak bilinen eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunan Necati Meran, örgüt...

Eski Yargıtay Üyesi Necati Meran'a Hapis Cezası, System.String[]
"FETÖ kumpas mağduru" olarak bilinen eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunan Necati Meran, örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, eski Yargıtay üyesi Meran, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Meran'ın avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Meran, suçlamaları reddetti.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan tutuklu sanık Necati Meran, beraatini istedi.

Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu. Karara göre, sanık Meran'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak, TCK'nin 62. maddesi uyarınca altıda bir oranında indirim yapıldı ve cezası 8 yıl 9 aya indirildi.

Mahkeme heyeti, Meran'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Jandarma, İstanbul, Güncel
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