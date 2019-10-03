Eski Yargıtay üyesi Özkan'a hapis cezası

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar heyete başkanlık yapan daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Özkan ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Özkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özkan ile avukatı katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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