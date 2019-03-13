Son Dakika Haberleri: Eski Yargıtay Üyesi Sarıoğlu'na Hapis Cezası

Eski Yargıtay Üyesi Sarıoğlu'na Hapis Cezası

1 saat önce

Eski Yargıtay üyesi Refik Sarıoğlu'na, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski Yargıtay Üyesi Sarıoğlu'na Hapis Cezası, System.String[]
Eski Yargıtay üyesi Refik Sarıoğlu'na, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sarıoğlu ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Sarıoğlu, iddiaları reddetti.

Örgüt üyesi olmadığını öne süren Sarıoğlu, tahliyesini istedi. Sarıoğlu, son sözleri sorulması üzerine beraatini talep etti.

Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Refik Sarıoğlu'na, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'e üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza, 7 yıl 6 aya indirildi.

Mahkeme heyeti, sanığın, aldığı ceza miktarını, gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye edilmesine hükmetti.

Yurt dışına çıkış yasağı konulan Sarıoğlu hakkında adli kontrole de karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:08 Kaynak: AA

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