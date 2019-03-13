Eski Yargıtay Üyesi Sarıoğlu'na Hapis Cezası

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Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin

Kocası Tarafından Öldürülen Kadının, Son Konuşması Ortaya Çıktı: Seni Hiçbir Zaman Koca Olarak Görmedim