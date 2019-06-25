Son Dakika Haberleri: Eski Yargıtay üyesi Toker'in yargılandığı dava
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Eski Yargıtay üyesi Toker'in yargılandığı dava

49 dakika önce

"Balyoz", "askeri casusluk", "Hrant Dink", "devrimci karargah" davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyesi Ahmet Toker'in, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Eski Yargıtay üyesi Toker'in yargılandığı dava, System.String[]
"Balyoz", "askeri casusluk", "Hrant Dink", "devrimci karargah" davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyesi Ahmet Toker'in, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği" suçundan yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanık Toker ile avukatı katıldı.
Sanık Toker, 29 Nisan'daki duruşmada sunulan esas hakkındaki mütalaanın kendisine yazılı olarak 21 Haziran'da iletildiğini, savunmasını bu nedenle hazırlayamadığını belirterek, süre talep etti.
Balyoz davasında verilen kararı onayan heyette yer alan Toker, "görevi kötüye kullanma" nedeniyle Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulunca başlatılan disiplin soruşturmasında kimlerin yer aldığını bilmediğini belirterek, soruşturmada yer alan ve hakkında aleyhte oy kullananlar arasında yargılamayı yapan heyet başkanı ve üyelerin bulunmasının yasalara aykırı olduğunu öne sürdü. Sanık Toker, bu durumun var olması halinde heyet başkanı veya üyelerin davadan çekilmelerine karar verilmesini istedi, reddi hakim talebinde bulundu.
Ahmet Toker'in bu talepleri üzerine mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Abdurrahman Dağ, Yargıtay Cumhuriyet Savcısına taleplere yönelik söz verdi.
Mütalaanın önceki celse duruşmada sunulduğunu hatırlatan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, sözlü olarak dinlenilen mütalaaya karşı savunma hazırlanabileceğini, mütalaanın yazılı olarak sunulma kuralının bulunmadığını ifade ederek, bu talebin reddini istedi.
Daha sonra sanık Toker'in taleplerini görüşmek üzere duruşmaya ara verildi.
Aranın ardından alınan karar, mahkeme heyeti başkanı Dağ tarafından açıklandı.
Savunma hazırlamak üzere sanık Toker'e ek süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, disiplin sürecine heyet başkanı ve üyelerinden herhangi birinin katıldığı yönünde bilgi olmadığı, sanık tarafından bu istemin somut bilgiye dayalı olarak gerçekleşmediği gerekçesiyle çekilme ve reddi hakim talebini kabul etmedi.
Duruşma, 19 Eylül'e bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:24 Kaynak: AA
Ahmet Toker, Güncel
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