Eski Yargıtay Üyesi Vural'ın Yargılandığı Davada "Durma Kararı"

Yargıtay
9. Ceza Dairesi
, eski Yargıtay Üyesi
İrfan Vural'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada "durma kararı" verdi.
Eski yüksek yargı üyelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmalarına devam edildi.
Yargıtay ek binadaki salonda yapılan duruşmaya tutuksuz sanık İrfan Vural ve avukatları katıldı.
Tutuksuz sanık Vural'ın avukatları, müvekkillerinin atılı suç tarihinde Yargıtay üyesi olduğunu, yasa hükmü uyarınca Yargıtay üyeleri hakkında iddianame hazırlama konusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisinin bulunduğunu savundu.
Vural hakkındaki iddianamenin yetkisi olmadığı halde Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandığını savunan avukatlar, durma kararı verilmesi talebinde bulundu.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ise sanık hakkında kovuşturma aşamasına geçildiğini, bu nedenle yargılamaya devam edilmesi ve talebin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.
Talebi değerlendiren Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, oy çokluğuyla aldığı kararda, yargılamanın durdurulmasına hükmetti.
Kararda, iddianame her ne kadar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmış ve mahkemece kabul edilmişse de sanığın atılı suç tarihinde Yargıtay üyeliği sıfatı nedeniyle hakkında iddianame düzenleme görev ve yetkisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında olduğu belirtildi.
Davanın usulüne uygun açılmış bir kamu davası da olmadığına işaret edilen kararda, dosyanın iddianame hazırlanmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmedildi.
Karara katılmayan bir üye ise muhalefet şerhinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabulüyle kovuşturma evresine geçildiğini, artık soruşturma evresine dönülmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Vural hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanacak iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde yargılama süreci yeniden başlayacak.