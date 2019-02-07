Eski Yargıtay Üyesi Yahya Memiş'e Hapis Cezası

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FETÖ'cü Enes Kanter'in Dana Brooke ile İlişkisi Olay Oldu

Abonelerine Teşekkür Eden 72 Yaşındaki YouTuber Birkaç Günde 2,5 Milyon Abone Kazandı