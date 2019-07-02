Eski Yargıtay Üyesine 8 yıl 9 ay hapis cezası
1 saat önce
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Zekeriya Erdoğan'a, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Yargıtay
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:07
9. Ceza Dairesince, meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Zekeriya Erdoğan'a, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
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