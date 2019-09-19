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Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis

45 dakika önce

Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis, System.String[]

Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)

Ceza Dairesi, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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