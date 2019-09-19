Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis
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Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
(İHA)
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