Eski Yargıtay üyesine hapis

Eski Yargıtay Üyesi İbrahim Kurt, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık İbrahim Kurt ve avukatı katıldı. Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay'a üye seçilmek ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmakla suçlanan İbrahim Kurt, FETÖ'nün, yüzyılın en büyük ihanet hareketi olduğunu, kendisinin "bu alçak örgüt"le ilişkilendirilmesini asla kabul edemeyeceğini söyledi.

FETÖ'yü kınadığını, lanetlediğini belirten Kurt, "Ben bu örgütü, yüce dinimiz ile milli manevi değerlerimizi şeytani yöntemlerle istismar eden, içinde gerçek İslam ve Müslümanlıkla bağdaşmayan sapık inanç, itikat ve uygulamaları barındıran bir fitne fücur hareketi olarak görüyorum." diye konuştu.

Hakkında ByLock tespiti bulunmadığını, yazışmalarda bile adının geçmediğini, Bank Asya'da hesabının olmadığını, hakkında örgüt üyeliği için yeterli bir delil bulunmadığını öne süren sanık İbrahim Kurt, beraatına karar verilmesini istedi.

Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Sanık İbrahim Kurt'un, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'inci maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak 5 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 7,5 yıla çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62'inci maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak 6 yıl 3 aya indirildi. Heyet, tutuksuz sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Bir üye "Beraat verilmeli" dedi

Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyesi Durak Çetin ise "toplanan delillere göre sanığın beraat etmesi gerektiği" düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmadı.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.

Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.